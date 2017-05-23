قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صفحة “شاومينج” التي تُسرب امتحانات الثانوية العامة وغيرها من الامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات وأحيانا مع بدء الامتحانات ظاهرة عالمية.

وأضاف “عبد الفتاح”، خلال تقديمه برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أن شاومينج حطم دول كثيرة ، وذلك بعدما أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية بأنه تم الغاء امتحان الثانوية العامة في مادة الرياضيات بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع :” شاومينج ده محطم دول تانية ، شاومينج مكشوف عنه الحجاب”