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إيناسيو: الزمالك أهدر عدة فرص أمام أهلي طرابلس الليبي
تدريبات الزمالك

إيناسيو: الزمالك أهدر عدة فرص أمام أهلي طرابلس الليبي

2017-05-23 23:07:50

  
اكد إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المباراة أمام أهلي طرابلس والتي انتهت بالتعادل السلبي، كانت صعبة للغاية.

وقال إيناسيو : “الزمالك خاض المباراة بعد مباريات متتالية ورحلة سفر طويلة وتأثر المستوى البدني في الشوط الثاني؛ وكان لنا أكثر من فرصة لتسجيل الهدف”.

وتابع: ” في هذه المباريات عدم الخسارة يكون شئ جيد لكن كان هدفنا هو تحقيق الفوز”.

وأضاف إيناسيو: “لست راضي عن التعادل .. وحاولت إضافة عدد من اللاعبين للهجوم وتغيير باسم بحسام باولو بعد إرهاق الأول بدنيا.. لكن لم يحدث جديد باستثناء هجمة ستانلي”.

وأتم: “المهم أن نفوز على أرضنا والتعادل خارج ملعبنا أمر ليس سئ .. المهم أننا نحصد نقاط للتأهل من دوري المجموعات” .

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