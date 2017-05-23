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البنك المركزي المصري يرعى مؤتمرا عالميا لترسيخ الشمول المالي
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يرعى مؤتمرا عالميا لترسيخ الشمول المالي

2017-05-23 23:01:21
محيط- محمد منصور

تستضيف مصر خلال شهر سبتمبر المقبل مؤتمرا عالميا لإرساء مبدأ الشمول المالي.

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي يرعى المؤتمر عالميًا، والذي يأتي لترسيخ مبدأ الشمول المالي، والذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت أن التحالف يضم عددًا من محافظي البنوك المركزية العالمية، ووزراء المالية بمختلف دول العالم.

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