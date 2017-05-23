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اطلاق مبادرة "مصر الأمل" لعلاج الجنسيات العربية في المستشفيات المصرية
دواء - علاج - طب

اطلاق مبادرة "مصر الأمل" لعلاج الجنسيات العربية في المستشفيات المصرية

2017-05-23 23:01:49

أطلقت إحدى شركات الادوية المصرية وأخري يمنية ، مبادرة “مصر الأمل” لعلاج جميع الجنسيات العربية في المستشفيات المصرية بأسعار رخيصة.

وتجري الشركتين عمليات زرع الكلى والكبد والنخاع وعمليات القلب المفتوح والعلاج بالإشعاع والأورام من أجل زيادة اعداد هذه الجنسيات وتنشيط السياحة العلاجية والعملة الصعبة.

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