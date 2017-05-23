 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 11:34 مساءً
روابط سريعة
بريطانيا تطلب تدخل الجيش وترفع حالة التأهب
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

بريطانيا تطلب تدخل الجيش وترفع حالة التأهب

2017-05-23 23:34:50

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن وزير الدفاع البريطاني أقر طلب الشرطة بتدخل الجيش للمساعدة في الحفاظ على الأمن في البلاد.

وأضافت، “ماي” خلال مؤتمر صحي، ” الشرطة ستقود العناصر الاحتياطية المنتشرة.. وتم إعلان رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج”.

وأشارت إلى أن أن بريطانيا ستتخذ كل تدبير ضروري وتقدم كل الموارد الضرورية للشرطة وأجهزة الأمن، موضحة أنه سيتم:” نشر دوريات إضافية في الأماكن العامة وأماكن مباريات كرة القدم.. وهناك احتمال بأن هناك مجموعة لها ارتباط بمنفذ الهجوم فى مانشستر”.

وكان انفجار قد وقع في قاعة للحفلات في مانشستر بغرب إنجلترا وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، مسفرا عن سقوط 22 قتيلا وإصابة أكثر من 50 بجروح.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3