قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن وزير الدفاع البريطاني أقر طلب الشرطة بتدخل الجيش للمساعدة في الحفاظ على الأمن في البلاد.

وأضافت، “ماي” خلال مؤتمر صحي، ” الشرطة ستقود العناصر الاحتياطية المنتشرة.. وتم إعلان رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج”.

وأشارت إلى أن أن بريطانيا ستتخذ كل تدبير ضروري وتقدم كل الموارد الضرورية للشرطة وأجهزة الأمن، موضحة أنه سيتم:” نشر دوريات إضافية في الأماكن العامة وأماكن مباريات كرة القدم.. وهناك احتمال بأن هناك مجموعة لها ارتباط بمنفذ الهجوم فى مانشستر”.

وكان انفجار قد وقع في قاعة للحفلات في مانشستر بغرب إنجلترا وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، مسفرا عن سقوط 22 قتيلا وإصابة أكثر من 50 بجروح.