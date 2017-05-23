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"مستثمرو أكتوبر" تنظم مؤتمرا حول تنمية الصادرات
صادرات موانى تصدير

"مستثمرو أكتوبر" تنظم مؤتمرا حول تنمية الصادرات

2017-05-23 22:51:59
محيط

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن التصدير حل سريع لأزمة الاقتصاد المصري لضبط الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الوارادات وزيادة عوائد البلاد من النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تنمية الصادرات الأول تحت عنوان (التصدير حياتنا)، والذي تنظمه جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالتعاون مع نقابة المستثمرين الصناعيين.

وأضاف شعبان، أن قرار المركزى بتحرير سعر الصرف يساهم في تنشيط الصادرات شريطة زيادة المكون المحلي في المنتجات لافتا إلى الإعلان عن تكوين كيان خاص بمستثمرى أكتوبر لمساعدتهم لزيادة صادراتهم إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى ضرورة التكامل بين المنتجات وتعميق الإنتاج المحلي، وهو أمر يعني زيادة الصادرات المحلية وتقليل الواردات، لذا يجب وجود قاعدة متكاملة لجميع الشركات المصدرة والتي ترغب في التصدير، وهو أمر يتطلب التحرك من جميع المستثمرين، مؤكدا أن نمو الصادرات لن يتحقق ونحن جالسين في “مكاتبنا”.

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