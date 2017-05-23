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نقابة المحامين ترد على حبس خالد علي
سامح عاشور ـ نقيب المحامين‎

نقابة المحامين ترد على حبس خالد علي

2017-05-23 23:11:55
كتب - متابعات

أكد مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أن النقابة لا تعلم سبب القبض على الزميل خالد على حتى الآن، مضيفا، أن ما يقال عن حركة الإصبع كانت منذ فترة، وما أثير عن بلاغ بطلب توجيه اتهام إليه بفعل فاضح، لم يصدر بشأنه أمر ضبط وإحضار.
وتابع خلال بيان لنقابة المحامين: “وما وصلنا أنه تقدم من تلقاء نفسه إلى نيابة الدقى، التى قررت سماع أقواله باكر، لسماع أقواله فى الأسطوانات المدمجة”.

ولفت إلي أن نقيب المحامين، سامح عاشور، كلف كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة لحضور التحقيقات معه عن النقابة العامة للمحامين.

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