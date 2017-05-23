الجماعة الإسلامية تفتح النار على الإخوان بسبب "الزمر"2017-05-23 22:42:06
رأت الجماعة الإسلامية الهجوم عليها بسبب انتخاب طارق الزمر، رئيسا لحزب البناء والتنمية، أمرا غير أخلاقى، ووصفت مهاجمى الحزب بسبب هذا الاختيار بـ”الرويبضة” كما وصفت جماعة الإخوان – دون أن تسميها- بسماسرة الدماء.
وجاء رد الجماعة الإسلامية خلال مقال مطول لسيد فرج القيادى بالجماعة، نُشر عبر الموقع الرسمى للجماعة حمل عنوان “فوز الدكتور طارق الزمر برئاسة حزب البناء والتنمية: وحتمية المواجهة لسماسرة الدم من اليمين واليسار المتطرف”، وجه فيه رسالة إلى جماعة الإخوان وأنصارهم، الذى وصفهم بـ”سماسرة الدم” قائلا :”نقول لسماسرة الدم المتمسكين بشرعية محمد مرسى، المحرضين لنا وعلينا بصراحة واختصار، نعم ندعو وسندعو للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ندعو وسندعو للمصالحة الوطنية، ولن يرهبنا تخوينكم ولا تحريضكم أنتم ولا غيركم فنترك ما نراه فى صالح ديننا وأوطاننا”.
وواصل “فرج” رسالته للإخوان قائلا :”أنتم – الإخوان- تريدون الجهاد فقط بدمائنا دون دمائكم ، ولآخر رجل ولكن من إخواننا مع احتفاظكم بمواقعكم الحربية داخل الإستوديوهات الفضائية، أتركونا يرحمكم الله فنحن من يجب أن ينتقدكم ويسفه توجهاتكم ولقد نصحناكم مرارًا وتكرارًا ولكنكم لا تراعون حقوق مسلمين ولا لاجتهادات الآخرين ولا تكتفون بفعل غيركم ما يقدر عليه ويستطيعه، ولا تفهمون حقيقة قول الله تعالى “لايكلف الله نفسا إلا وسعها” ولا حقيقة إن المصالح العامة للأمة والدولة والمسلمين والمصريين تُقدم على مصلحة الجماعة أو الشخص أو الحزب”.
وأردف الزمر: “خطواتى فى الحزب ستبدأ على المستوى الداخلى من خلال إعادة ترتيب أوضاع الحزب وفق نتائج الانتخابات.
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