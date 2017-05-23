

قال اللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجي، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس السوداني عمر البشير لا يملك إجماعا وطنيا في بلده، ويختلق أزمات مع مصر دائما وكان أولها مشكلة حلايب وشلاتين، ثم بعد ذلك مشكلة سد النهضة، وانتهى به الحال للصدام مع المؤسسة العسكرية.

وأضاف بخيت، البشير فاقد للشعبية بالداخل السوداني، ومصر ليس لديها خلافات مع الشعب السوداني الشقيق، لكن المشكلة مع الرئيس الذي لا يوجد عليه إجماع في الخرطوم، لافتا إلى أن ما يقوله عن مصر مغلوط تماما والسودانيون أنفسهم يعلمون ذلك.

وعاود الرئيس السوداني عمر البشير، هجومه على الدولة المصرية، الأمر الذي اعتاد عليه منذ سقوط حكم رفيقه الإخواني محمد مرسي، واتهم الحكومة المصرية بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة.

وزعم البشير أن “قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية استخدمها متمردو دارفور في هجومهم، الأحد الماضي، على الولايتين”، مؤكدا أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية.