صندوق تحيا مصر: الرئيس وجه بتطوير القرى الأكثر احتياجًا2017-05-23 22:38:34
قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يمثل 90 مليون مواطن، حيث يعد من الناس للناس، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تعاون الصندوق مع الجمعيات الفعالة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.
وأضاف عشماوى، خلال المؤتمر الصحفى لصندوق تحيا مصر لإعلان المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا، من خلال توقيع بروتوكول بقيمة 100 مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان، لتطوير و تنمية 3200 منزل فى 106 قرى، ضمن القرى الأكثر احتياجا، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمهندس حسام القبانى رئيس جمعية الأورمان، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وسهير غضاب ملكة جمال العرب 2017، أن يتم التعاون مع الجمعيات النشطة مثل الاورمان لتطوير القرى وتوفير القروض الحسنة للأسر الفقيرة إضافة إلى تسليم المواشى.
وأكد المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، على أن استراتيجية الصندوق القائمة على توفير أجود أنواع الخدمة لمفردات الحياة الكريمة، بحيث يكون اسم الصندوق على هذه المنازل بشكل يليق بكل متبرع أعطى أمولًا لصندوق تحيا مصر، مشددًا على أنه يتابع بكل دقة كل مراحل التنفيذ لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، حتى يتم تسلم المنازل للمستفيدين على أكمل وجه.
وأشار عشماوى، إلى أن الصندوق ليس مجرد جهة مانحة أو ممولة للمشروعات التنموية فحسب بل إنه يضع مجموعة من المعايير الهامة وفقا لقياسات الجودة لتوفير المعيشة الآمنة وتوفير كافة مقتضيات الحياة الكريمة للأسر الفقيرة بصعيد مصر، مطالبًا من جميع الجهات التى تتعاون مع الصندوق فى تنفيذ جميع مشروعاته التنموية أن تراعى جودة الخدمة المقدمة للمواطن وبالفعل تم التنسيق مع جمعية الأورمان لما لها من خبرة فى تطوير منازل القرى، حيث تم بالفعل مراعاة تطبيق كافة معايير الجودة التى تحقق أعلى درجات الأمان، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا.
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