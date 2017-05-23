رحب رئيس روسيا فلاديمير بوتين اليوم برئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم / الفيفا / جياني إنفانتينو في كراسنودار.

وقال الفيفا على موقعه ، إن الرئيسين بحثا خلال الزيارة الاستعدادات لكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 كما التقيا بمجموعة من المتطوعين وزارا ملعب وأكاديمية كرة القدم لنادي كراسنودار أف.سي الذي يلعب في الدوري الروسي الممتاز.

وعلى بُعد 25 يوماً من موعد المباراة الافتتاحية لبطولة الأبطال، أعرب بوتين وإنفانتينو عن ثقتهما في نجاح المسابقة وأكدا أواصر التعاون الجيد بين الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة التنظيمية المحلية والسلطات الروسية.

وأعرب رئيس الفيفا عن رضاه بعد الاجتماع، وقال كانت “فرصة عظيمة للقاء مع الرئيس بوتين ومناقشة الوضع الحالي للاستعدادات في الطريق إلى الأحداث القادمة التي ستستضيفها روسيا”.

وأكد إنفانتينو فى ختام تصريحه “أتطلع إلى الاجتماع مع الرئيس الروسى مرة أخرى بعد أسابيع قليلة في المباراة الافتتاحية لكأس القارات في سانت بطرسبرج”