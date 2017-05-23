اعتمدت مشيخة الأزهر الشريف المنح الدراسية في التخصصات الطبية المختلفة والتدريب، للكوادر الطبية والوسيطة للمستشفي السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان 7979.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليومالثلاثاء، أن مساعد أول الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور عبد الرحمن علي، أعلن رفع عدد حالات علاج الأطفال السودانيين المصابين بالسرطان من 10 إلى 20 حالة في العام في مستشفيات الأزهر بتبرع من المشيخة، موجهاً ببدء العلاج فوراً والتنفيذ الفوري لتوجيهات فضيلة شيخ الأزهر وتأكيد الدعم المستمر.

وكشف الدكتور علي - خلال زيارة وفد المنسقية العامة لمستشفى 7979 لمشيخة الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء- عن انطلاق تدريب كوادر المستشفى في كل التخصصات، أطباء وجراحي الأورام وصيادلة إكلينكية وفيزياء ومختبرات وتمريض مجاناً، على نفقة الأزهر، فضلاً عن قيام قافلة طبية لإجراء عمليات مجانية بتمويل من المشيخة، وقدم الدعوة لزيارة مستشفيات الأزهر للتعرف على الأجهزة الجديدة واعتماد ورفع الأسماء للمنح الدراسية، مؤكدا التعاون التام من قبل عمداء الكليات ومدراء المستشفيات.

من جانبه، أثنى المنسق العام للمستشفى السوداني لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، الدكتور أحمد الشيخ، على جهود مشيخة الأزهر في دعم المستشفى، موجها الشكر على تعاون الأزهر في تقديم الدعم في كافة المجالات.