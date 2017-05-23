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بدء مؤتمر صندوق تحيا مصر لإعلان تطوير 3200 منزل
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بدء مؤتمر صندوق تحيا مصر لإعلان تطوير 3200 منزل

2017-05-23 22:32:27

 
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى لصندوق  تحيا مصر  لإعلان المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا  من خلال ترقيع  بروتوكول بقيمة   100   مليون جنيه بالتعاون مع جمعية الأورمان،  لتطوير وتنمية  3200 منزل فى 106 قرية  ضمن القرى الأكثر احتياجا، وذلك  بعد نجاح الصندوق والجمعية فى المرحلة الأولى من المشروع، وتم خلالها تنمية وتطوير 4200 منزل فى 126 قرية فقيرة فى محافظات مصر المختلفة.
 
جاء ذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى  والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمهندس حسام القبانى رئيس جمعية الأورمان واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة .

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