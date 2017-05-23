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عبدالله السعيد: حققنا فوزا مهما على القطن الكاميروني
تدريب الاهلي - مباراة الاهلي الودية

عبدالله السعيد: حققنا فوزا مهما على القطن الكاميروني

2017-05-23 22:20:33

  

أكد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما على حساب فريق القطن الكاميروني في ثاني جولات دور الـ 16، دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا أثناء شوطي المباراة.

وأشار السعيد إلى أن الإصرار الكبير من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز كان وراء نجاح الفريق في مهمته، وأن الفريق ذهب إلى مدينة جاروا الكاميرونية بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز ولا شيء غيره.

وأوضح أن الفريق نجح في التغلب على الظروف الصعبة التي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية وهو ما أثر على أداء اللاعبين في الملعب، إلى جانب سوء حالة أرضية ملعب المباراة.

وأضاف أنه شعر بإجهاد في العضلة الخلفية؛ وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل استبداله قبل بداية الشوط الثاني، لتجنب تفاقم الإصابة، لافتا إلى أنه سيقوم بعمل تدريبات استشفائية لحين الخضوع لفحص طبي دقيق خلال الساعات القادمة وفور عودة الفريق إلى القاهرة.

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