صرح السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، بأن وزرأء الدفاع والخارجية في مصر وروسيا الذين سيجتمعون في القاهرة بصيغة “2 + 2” يعتزمون بحث الملفين السوري والليبي بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال البدري، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية أنه سيتم مناقشة “قضايا التعاون الثنائي والوضع الإقليمي، وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، قضايا استئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن في وقت سابق أن لقاء وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر بصيغة “2+2” يعقد مطلع الأسبوع القادم في القاهرة.