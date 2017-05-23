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حازم عبدالعظيم عن ترشيحه للسيسي: "أنا أسف"
الدكتور حازم عبد العظيم

حازم عبدالعظيم عن ترشيحه للسيسي: "أنا أسف"

2017-05-23 22:38:33
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أكد الدكتور حازم عبد العظيم المحلل السياسي المعروف، والقيادي السابق بحملة الرئيس السيسي الانتخابية، أنه يأسف لما وصفه بتربص النظام بالمعارضين، مضيفا أنه يشعر بالخزي لدعمه النظام الحالي قبل ذلك.. حسب تعبيره.

وأعلن في تغريدة له على موقع “تويتر” أسفه على دعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة الماضية، مشيرًا إلى أنه يشعر الآن بالخزي والعار بسبب دعمه له.وأوضح ، أن سبب أسفه يرجع لما وصفه بتربص النظام بالمعارضين واعتقال الشباب.

وتابع “كل يوم يتم القبص على شباب والتربص بالمعارضين والتنكيل بهم (خالد علي) أشعر بالخزي والعار أني دعمت نظاما ظالما في يوم من الأيام.. أنا آسف”.

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