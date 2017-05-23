وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة2017-05-23 22:15:31
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم ، أندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا وخاصة فى مجالى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة .
وخلال اللقاء ناقش الجانبان نتائج زيارة الوزير الأخيرة لباريس التى استهدفت المشاركة فى عدة مشروعات تعليمية لدعم التعاون بين مصر وفرنسا، كما شارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ201 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، والتقى بالمبعوثين المصريين بالمكتب الثقافى المصرى بباريس.
وطالب عبد الغفار بزيادة عدد المنح المقدمة للدراسة بالجامعات الفرنسية في التخصصات التى ترتبط ببرامج التنمية فى مصر، وتبادل الخبرات المشتركة بين الباحثين المصريين والفرنسيين فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى فى ظل الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالى فى مصر والتى ترتكز على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي وكليات المجتمع .
وأشار الوزير إلى أنه جار العمل على تسهيل الإجراءات القانونية لسرعة الانتهاء من إنشاء “بيت مصر” بالمدينة الجامعية بباريس ليضم الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية.
من جانبه، أشار السفير الفرنسى إلى اعتماد مجلس إدارة الجامعة الفرنسية الجديد فى جلسته الأخيرة الخطوات الرئيسية لخطط التطوير بالجامعة لمدة عشر سنوات قادمة، مؤكداً أهمية تفعيل المزيد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات الفرنسية والمصرية، وتدعيم التعاون العلمى والثقافى بين البلدين وخاصة فى المشروعات البحثية والعلمية المشتركة، وزيادة التبادل الطلابى، مضيفاً إنشاء السفارة الفرنسية مكتبين بالقاهرة والإسكندرية لتسهيل الإجراءات أمام الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الفرنسية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
شهد اللقاء الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.
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