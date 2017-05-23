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غادة شريف: محافظ البنك المركزي يعمل ضد البلد
غادة شريف

غادة شريف: محافظ البنك المركزي يعمل ضد البلد

2017-05-23 22:11:21
كتب - متابعات

هاجمت الدكتورة غادة شريف، صاحبة المقال الشهير “اغمز يا سيسي”، المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد قراره رفع سعر الفائدة 2%، لافتة إلى أن “عامر” شخص طارد للمستثمرين ويعمل ضد البلد.

وقالت في حواره ببرنامج “المصري اليوم” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “القرار عجيب وكارثي، وسينتج عنه حالة ركود في الأسواق”، مشددة: “تصريحات طارق عامر أكثر كارثية، كأنه بيقول للمستثمرين امشوا اطلعوا برا”.

وتابعت: “لازم حد يقف وافقة مع طارق عامر، لأن الأمور تتحرك للأسوأ”.

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