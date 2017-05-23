قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إنه جارى إجراء تجارب التشغيل بالمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص وشبكاتها، مشيرة إلى أنه تم تسليم 38 كم / ط خطوط مياه والتي من ضمنها خط مياه 105 روضة الخيري بطول 14 كم / ط وباقي الشبكات تباعا حتى 30 يونيو القادم.

وأوضحت - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن المشروع يستهدف تدعيم وتحسين خدمة مياه الشرب والقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالقرى والمناطق المحيطة المستهدفة، حيث يخدم حوالي 300 ألف نسمة بمناطق ريف أبو حمص وكفر الدوار والمحمودية بطاقة 68 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة 250 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة مياه بطاقة 34 ألف متر مكعب/ يوم وخطوط مياه بطول 75 كم / ط.

وفي ذات السياق، أعلنت محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من أعمال الغسيل وتجهيز الخزان الأرضي بوادي النطرون، وجاري التجهيز بدخول الخدمة ليخدم حوالي 150 ألف نسمة بمدينة وادي النطرون والقرى التابعة بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الخزان الأرضي بوادي النطرون يتكون من (خزان أرضى بسعة 10 آلاف متر مكعب سعة تخزينية - خطوط سحب وطرد قطر 630 ملم بطول 1890 متر / ط - عنبر طلمبات – غرفة أمن – مبنى كلور)، ويستهدف تدعيم وتحسين خدمة مياه الشرب والقضاء على مشاكل ضعف انقطاع المياه بالقرى والمناطق المحيطة المستهدفة.