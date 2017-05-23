أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه لا مانع من مصافحة النساء ما دامت النية سليمة ومقصود بها “جبر الخاطر”.

ولفت في حواره ببرنامج “اَخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار”، تقديم خيري رمضان إلى أن “الحديث الذي أخرجه أبو نعيب “لإن يمرر أحدكم بخنزير خير من أن يضع يده على يد امرأة لا تحل له” ضعيف وهؤلاء ملئوا الأرض ضجيجًا ولا يجب الاسترشاد بالأحاديث الضعيفة الصادرة عنهم”.

وأردف أنه: “يجب المحافظة على صورة الإسلام المشرقة في العالمية، لافتًا إلى أنه بدأ مرحلة التدين مبكرًا وأطلق لحيته في الحادية عشر من عمره والتزم الصلاة في التاسعة من عمره”.