اقتنص الزمالك نقطة ثمينة خارج الديار بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي في تونس ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

المباراة لم تشهد فرص خطيرة باستثناء محاولة ليبية ردتها عارضة الشناوي، ليحصل الزمالك على نقطة ويرفع رصيده إلى أربعة في المركز الأول بفارق نقطة عن اتحاد العاصمة الثاني الذي سيلعب ضد كابس يونايتد مساء الأربعاء.

بهذه النتيجة، يتصدر الفريق الأبيض مجموعته مؤقتا برصيد 4 نقاط في انتظار مباراة اتحاد العاصمة وكابس يونايتد.