محمود طاهر يشيد بروح لاعبي الأهلي بعد الفوز على القطن2017-05-23 21:52:26
قدم رئيس النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر، تهانيه للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة جاروا الكاميرونية، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق تغلب على كافة الظروف الصعبة التي واجهته في الكاميرون.
وقال المهندس محمود طاهر إن الجهاز الفني واللاعبين قدموا أداء أكثر من رائع، وظهروا بمستوى مميز خلال مباراة القطن، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء أرضية الملعب، لافتا إلى أن ما قدمه الأهلي هو المعتاد دائما من الفريق الأكبر والأفضل في القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس الأهلي أن فريق الكرة يعد الأفضل في أفريقيا، وقادر على الفوز بلقب دوري الأبطال، ودائما روح الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة، موضحا أن اللاعبين نجحوا سريعا في تجاوز التعادل أمام زاناكو في الجولة الأولى، وتحقيق الفوز وبأداء أكثر من رائع على القطن في الكاميرون، والتأكيد على أن الأهلي متمسك بقوة في المنافسة على استعادة لقبه الأفريقي لإسعاد الجماهير.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الكاميرون، وحسام البدري المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لتهنئتهم على الفوز ونقل تحياته إلى الجهاز الفني واللاعبين.
وأوضح أن الفريق سيركز في الفترة الحالية على حسم لقب الدوري الممتاز خلال مباراة مصر المقاصة، المقرر لها 29 من مايو الجاري، ثم يغلق الفريق بعد ذلك صفحة الدوري، ويبدأ التركيز في لقاء الوداد المغربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي، مؤكدا في نهاية تصريحاته أن الأهلي قدره دائما المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها دون راحة أو هدنة.
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