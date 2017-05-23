 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 10:09 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تعتقل رجلًا يحمل سكينًا في برمنجهام
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية تعتقل رجلًا يحمل سكينًا في برمنجهام

2017-05-23 21:50:06

أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل سكينا بالقرب من فعالية أقيمت في برمنجهام لتأبين ضحايا هجوم مانشستر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3