

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على فريق القطن الكاميرون بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورالمجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد الفوز هو الأكبر للأهلي خارج مصر تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني للأحمر، في البطولات الأفريقية.

ويقود «البدري» الأهلي في الموسم الحالي للمرة الثالثة له، حيث سبق أن قاده مرتين في البطولات الأفريقية خلال ولايتيه الأولى والثانية.

وخاض الأهلي مع «البدري» خارج مصر في البطولات الأفريقية 13 مباراة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، الأول كان تاريخيًا على فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012، وانتهى اللقاء بنتيجة 22-11، وتوج الأهلي وقتها باللقب.

أما الانتصار الثاني للأهلي، تحت قيادة البدري، جاء أمام توسكر الكيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2013، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 2-11، بينما الانتصار الثالث والأكبر جاء في مباراة اليوم بنتيجة 22-صفر أمام القطن الكاميروني.