

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، تحويلات مرورية في شارع 26 يوليو بسبب إنشاء محطة مترو ماسبيرو وإزالة بعض العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا لاستكمال مشروع الخط الثالث، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمني أن تلك الأعمال تبدأ صباح غد الأربعاء ويتم تحويل مسار السيارات القادم من شارع الجلاء وعدم الدخول لشارع 26 يوليو ويتم الاستكمال تجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض كما سيتم تحويل القادم من شارع كورنيش النيل لعدم الدخول إلى شارع 26 يوليو والجلاء وسيتم استكمال الرحلة المرورية تجاه شارع الكورنيش حتى شارع السبتية.

وأضاف المصدر أنه سيتم تعديل مسار السيارات أعلى كوبرى 15 مايو القادم من منطقة الزمالك ويتم النزول” منزل التليفزيون” تجاه الكورنيش ولا يسمح الاستكمال تجاه منطقة الأعمال وسط تدعيم كافة الطرق بأفراد الإدارة مع وضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لحوادث التصادم، مع دعم الخدمات المرورية.