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مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ومستشار النمسا بالاتحادية غدا
الرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر صحفي مشترك للسيسي ومستشار النمسا بالاتحادية غدا

2017-05-23 21:37:15

 
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا المستشار النمساوي كريستيان كيرن لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس والمستشار النمساوي إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

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