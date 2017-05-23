تسبب قرار نيابة الدقى اليوم الثلاثاء، الخاص باحتجاز المحامي الحقوقي خالد على لعرضه على النيابة للتحقيق في واقعة “الإشارة المسيئة” يوم صدور حكم قضية تيران وصنافير، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض.

وأطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت عنوان “خالد على” احتل المركز الثانى على تراند مصر، وتباينت ردود الأفعال حول الخبر، ففي الوقت الذي رأى البعض أن قرار احتجازه جاء تطبيقا للقانون وانه لا أحد يعلو فوق سلطة القانون، رأى البعض الآخر أن هذه الخطوة جاءت كانتقام من المحامى الحقوقى نظرًا لبعض مواقفه الأخيرة مثل قضية تيران وصنافير.