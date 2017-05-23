كشف بن كسبيت المحلل السياسي بصحيفة “معاريف” العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل رسالة من قادة عرب من بينهم الملك سلمان لإسرائيل مفادها ” نحن على استعداد لتطبيع كامل للعلاقات إذا ما اتخذ نتنياهو قراراً شجاعاً”.

وكتب “بن كسبيت” في “معاريف”اليوم الثلاثاء :”أتى ترامب معه من السعودية برسالة مباشرة من الملك سلمان لنتنياهو. الرسالة التي حملها ترامب واضحة وصريحة:آن الأوان،علينا القيام بذلك،على استعداد للذهاب إلى علاقات مع إسرائيل وتطبيع كامل إذا ما اتخذ نتنياهو القرار الشجاع. الكرة في ملعبه”.

وأضاف “بن كسبيت”: كانت هذه الرسالة الكامنة التي سُمعت من ترامب أمس . فقد تحدث مع معظم الزعماء العرب المعتدلين بالمنطقة وسمع منهم جميعا نفس التشخيص:العالم العربي نضج. ووصل إلى ذروة النضج. إنهم يتحرقون شوقا للتوصل إلى السلام معنا. هم بحاجة إلينا، يريدون تشكيل تحالف إقليمي هائل معنا ضد المحور الشيعي. ينقصهم أمر واحد فقط: حل المشكلة الفلسطينية”.

واعتبر محلل “معاريف” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بات مستعداً للمخاطرة، وليست لديه شروط مسبقة للسلام، وأنه كما طُلب من “ليفي أشكول” رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال “فترة الانتظار” عام 1967 أن يعطي أمرا بشن الحرب، الآن بات يُطلب من نتنياهو أن يتحرك نحو السلام.