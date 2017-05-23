لخدمة المصريين المهاجرين..
نبيلة مكرم: نبحث عن سبل تعزيز العلاقات بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني2017-05-23 21:31:01
استعرضت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائها اليوم مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ألسكندر بوديروزا، والممثل المساعد للصندوق جيرمان حداد، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والصندوق لخدمة ملفات الهجرة وقضايا المهاجرين.
ورحبت نبيلة مكرم بالحضور، وأكدت على سعى وزارة الهجرة للتعاون مع مختلف المؤسسات الراغبة في مساعدة المهاجرين المصريين في مختلف دول العالم، وشهد اللقاء بحث سبع التعاون بين الجانبين للتوعية بالهجرة الآمنة الشرعية والحد من الهجرة غير الشرعية، وكيفية دعم أبحاث الهجرة من قبل الصندوق.
وأشارت الوزيرة لمجهودات الوزارة في ملف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يحتويه هذا الملف من تشعب كبير وتراكمات عبر سنوات أدت لتفاقم هذه الأزمة، مضيفة أن الوزارة تعمل في هذا الجانب من خلال عدد من المحاور أهمها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والترويج لسبل الهجرة الآمنة، والعمل على تدريب وتأهيل الشباب في عدد من المجالات وفق احتياجات سوق العمالة الخارجية والداخلية أيضأ، ليس ذلك فحسب لكن تسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لخلق وإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب بعد تدريبهم.
وأكدت الوزيرة ضرورة العمل على تغيير الثقافة المترسخة في أذهان عدد من الشباب والمتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وما ستحققه لهم من تحقيق للذات بغض النظر عن كم المخاطر التي سيواجهها خلال هذه الرحلة، مشيرة لأهمية التعاون في هذا المنحى، فضلا عن ضرورة العمل لإيجاد سبل لبناء جسور الثقة بين الشباب ودولتهم حتى يتسنى لنا القيام بالدور الفاعل.
وأضافت أنه يمكن التعاون والعمل ميدانيا على المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة مثل محافظات كفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وغيرها من المحافظات، في إطار استراتيجية الوزارة، من خلال دراسة طبيعة كل منطقة على حدة والبدء في دعم شباب هذه القرى بإنشاء مشروعات صغيرة وورش تدريب تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جانبه، أشار ألسكندر بوديروزا ممثل الصندوق إلى الأنشطة والفعاليات التي يعتمدها الصندوق كمنهج له، حيث تم العمل على حوالي 23 محافظة مصرية، وتم إطلاق دليل سكاني لهذه المحافظات، للمساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة وتحديد النسل، مضيفا أن الصندوق يسعى لتحسين حياة الأفراد والأزواج وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم.
كما أشار لتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية منها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك لوعي الصندوق بأهمية العنصر الشبابي وما تمتلكه مصر من أعداد كبيرة من الشباب، مؤكدا أهمية العمل على استقطاب هذه الشريحة الشبابية للعمل وفق تنمية هذا البلد، وذلك عن طريق استخدام الفنون والتعليم لنشر الوعي بأهمية مشاركتهم في هذه الأطر، مضيفا أن الصندوق يعمل مع منظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات لإيجاد برامج تدريب وتوعية للشباب الراغب في الهجرة.
وذكر ألكسندر إمكانية عمل الصندوق على نشر التوعية بسبل الهجرة الآمنة والشرعية، فضلا عن شن حملات ضد الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لتقديم تدريب مختلف للشباب على عدد من المهارات المطلوبة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمالة المحلية والعالمية، ويساعد ذلك في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق آليات الوزارة
-
الأرصاد : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29 - محيطTue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني ...Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدا /الأربعاء/، تجنبا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة ...Tue, 23 May 2017 13:24:56 GMT
-
"المركزي للإحصاء" : 93 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر في الداخل حتى مساء أمس الاثنين إلى 93 مليون نسمة. وأوضحت الساعة السكانية التابعة لجهاز الإحصاء أن ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT