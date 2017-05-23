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ماذا قال حمدين صباحي عن حبس خالد علي؟
حمدين صباحي

ماذا قال حمدين صباحي عن حبس خالد علي؟

2017-05-23 21:31:46
كتب - متابعات

رفض المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، واقعة القبض على المحامي خالد علي، وقرار النيابة بحبسه 24 ساعة.

وأكد في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “خالد علي صوت الثورة الجسور ، لن تسكته مكائد سجاني الأحرار”. #متضامن_مع_خالد_علي”.

وأمرت نيابة الدقي، برئاسة عبدالله المهدي، حجز المحامي خالد علي، 24 ساعة على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتيان فعل فاضح وخادش للحياء العام.

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