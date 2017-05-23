قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن ما نشر على لسانه بإحدى الصحف بأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ساعده في قانون تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن الأوقاف لم تشارك في إعداد مشروع قانون الأزهر.

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن وزارة الأوقاف لم تُبدِ أي رأي تجاه هذا القانون كونه لا يدخل في اختصاصها ولا عملها، موضحًا أنه دعى بعض الشخصيات الكبيرة وكذلك وزارة الأوقاف للمشاركة في مناقشة القانون ولكنها لم تحضر.

وأشار إلى أنه عندما راي الخبر منشور على صفحات إحدى الجرائد عن أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ساعده في قانون تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر أتصل بالجريدة فورًا وكذب الخبر ، وكذلك تواصل مع وزير الأوقاف.

وتابع :” قانون الأزهر الحالي لم يعد مناسبًا ، و طبيعة وظروف اصداره تم مرور عليه سنوات طويلة وهو في حاجة إلى أعادة نظر”.