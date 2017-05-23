أعلنت المفوضة الدولية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم/الثلاثاء/، أن المفتشين تمكنوا من تدمير 24 مرفقًا للأسلحة الكيميائية المحظورة في سوريا، مؤكدة أن الأدلة الأولية تشير لاستعمال غاز السارين في هجوم خان شيخون بإدلب السورية.

وذكرت ناكاميتسو - في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية المحظورة، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن المفتشين لم يصلوا إلى 3 مرافق حتى الآن، من بينها حظيرة للطائرات ومرفقان ثابتان.

وحول الهجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون في محافظة إدلب يوم 4 أبريل الماضي، أوضحت المفوضة أن فريق بعثة تقصي الحقائق جمع عينات من موقع الهجوم ويجري حاليًا تحليلها.

وأشارت إلى أن البعثة تخطط لزيارة ثانية للموقع الخاضع لسيطرة قوى المعارضة، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن هذه المسألة لا يمكن أن تُسيس.