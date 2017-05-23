أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات عاجلة اليوم /الثلاثاء/، لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية جمال السيد محمود، بالتفاوض وديا مع إدارة شركة “ستار أباريل” للملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار بالمحافظة، لإنهاء اعتصام 265 عاملا بالشركة وحصولهم على مستحقاتهم عن مرتب أبريل الماضي.

وتحرك على الفور مدير القوى العاملة بالإسماعيلية، وتفاوض مع صاحب المصنع الذي أرجع عدم صرف أجور العاملين عن شهر أبريل الماضي، لقلة الإنتاج، ومع ذلك وبعد جلسة مفاوضات طويلة تم صرف مرتب شهر أبريل لـ 265 عاملا بإجمالي أجور 330 ألف جنيه، مع منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية شهر مايو الجاري.