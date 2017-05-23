 Moheet on google
الثلاثاء 23 مايو 2017 10:07 مساءً
روابط سريعة
وزير القوى العاملة تنهي إضراب 265 عاملا بـ "ستار أباريل" وصرف أجورهم
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وزير القوى العاملة تنهي إضراب 265 عاملا بـ "ستار أباريل" وصرف أجورهم

2017-05-23 21:20:48
خاص: محيط

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات عاجلة اليوم /الثلاثاء/، لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية جمال السيد محمود، بالتفاوض وديا مع إدارة شركة “ستار أباريل” للملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار بالمحافظة، لإنهاء اعتصام 265 عاملا بالشركة وحصولهم على مستحقاتهم عن مرتب أبريل الماضي.

وتحرك على الفور مدير القوى العاملة بالإسماعيلية، وتفاوض مع صاحب المصنع الذي أرجع عدم صرف أجور العاملين عن شهر أبريل الماضي، لقلة الإنتاج، ومع ذلك وبعد جلسة مفاوضات طويلة تم صرف مرتب شهر أبريل لـ 265 عاملا بإجمالي أجور 330 ألف جنيه، مع منح العاملين إجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3