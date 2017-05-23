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شاهد.. شاب يضرب كلبًا ضربًا مبرحًا
كلب

شاهد.. شاب يضرب كلبًا ضربًا مبرحًا

2017-05-23 21:11:36
كتب - متابعات

أذاع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامجه “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور” مقطع فيديو لشاب يضرب كلبا ضربا مبرحا أمام زملائه وهو ما يتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان.

وتساءل الدمرداش، “هل يعتبر ذلك نوع من أنواع الشراسة للكلاب؟.. أم أنه يريد أن يظهر أمام زملائه مدى قوته فى استطاعته التغلب على الكلب؟ .. أم أنه مراهنة بينه وبين أصدقائه؟”، موضحا أن الكلب لا يستطيع التحدث لكى يدافع عن نفسه.

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