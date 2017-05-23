أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد البدري بأداء اللاعبين في المباراة، وتغلبهم على الظروف المناخية الصعبة، وأرضية المباراة، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين نفذوا الخطة الفنية من أجل التفوق على القطن.

وقال البدري “لعبنا من أجل تحقيق الفوز، واستغلال رغبة القطن في تعويض خسارة في الجولة الأولى، لذلك ركزنا على لعب الكرات خلف دفاع القطن، واستغلال اندفاعه الهجومي، ونجحت الخطة بتسجيل هدفين في ربع الساعة الأولى من المباراة”، وأضاف “أهدرنا العديد من الفرصة المحققة أمام مرمى القطن، والتي كانت ستقودنا إلى تحقيق فوز كبير في بطولة إفريقيا”.

وكشف البدري أنه رفض المخاطرة بعبد الله السعيد في الشوط الثاني، بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية بين الشوطين، لذلك تم الدفع بكريم نيدفيد في الشوط الثاني.

وأوضح البدري أن مؤمن زكريا وجونيور أجايي تبادلا على اللعب في الشوط الثاني مكانَ عبد الله السعيد وخلف سليماني كوليبالي، وشدد البدري على أن المبالغة في الفرحة بعد الفوز على القطن مرفوضة، مؤكدًا أن المشوار الإفريقي مازال طويلًا.