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أحمد موسى: الرئيس السوداني قرر التصعيد ضد مصر
احمد موسي

أحمد موسى: الرئيس السوداني قرر التصعيد ضد مصر

2017-05-23 20:44:29

 
 
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرر التصعيد والدخول فى أزمة مع مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني زعم بوجود سلاح مصري في أيدي المتمردين ومصادرة مدرعات مصرية كانت بحوزة المسلحين في دارفور.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر ليست بحاجة إلى إرسال متمردين في السودان، موضحا أنه يعتقد أن إحدى الدول أرسلت الرئيس السوداني ليعمل ضد مصر، قائلا «أعتقد أن هناك انفتاحا قطريا في السودان».

وأوضح «موسى» أن مصر لا تتدخل في شئون الشعب السوداني، وما حدث من قبل الرئيس السوداني كذب وكلام فارغ، منوها إلى أن غير مسموح لأحد إتهام مصر بمثل هذه الاتهامات الكاذبة التي نقلها الرئيس السوداني على مصر غير صحيحة، لأن مصر لو كانت تريد عمل عداء مع السودان لفعلت عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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