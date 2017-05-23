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القوات المسلحة تنشر فيديو لآراء المواطنين في المشروعات الجديدة - شاهد
معهد القلب القومي

القوات المسلحة تنشر فيديو لآراء المواطنين في المشروعات الجديدة - شاهد

2017-05-23 21:08:56

نشرت قناة وزارة الدفاع المصرية، على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو يرصد آراء المواطنين في عدد من المشروعات الجديدة الأخيرة التى افتتحها الرئيس في بعض المحافظات.

وشملت تلك المشروعات “مستشفى أسوان العام، ومعهد القلب القومى، ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بالزقازيق.



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