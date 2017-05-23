نشرت قناة وزارة الدفاع المصرية، على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو يرصد آراء المواطنين في عدد من المشروعات الجديدة الأخيرة التى افتتحها الرئيس في بعض المحافظات.

وشملت تلك المشروعات “مستشفى أسوان العام، ومعهد القلب القومى، ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بالزقازيق.