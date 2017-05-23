بنك "رينيسانس كابيتال": الجنيه المصري لا يزال أرخص عملة بين الأسواق الناشئة2017-05-23 20:39:41
قال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مطلع الأسبوع ، ربما يمثل أخبارا جيدة بالنسبة للعملة المحلية.
وأضاف روبرتسون، في مقال رأي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن هذه الخطوة جاءت متأخرة عما كان متوقعا سابقا، لكنها تظهر التزاما بخفض التضخم مرة أخرى، بعد أشهر من الارتفاع المستمر.
وأوضح إن خطوة المركزي المصري في رفع سعر الفائدة من شأنها المساهمة في استمرار استقرار العملة، والتي سينتج عنها خفض معدل التضخم على أساس شهري.
ويرى بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” أن الجنيه المصري لا يزال أرخص عملة بين الأسواق الناشئة، حيث يقارن معدل سعر الصرف الحالي باعتباره “منخفضا” مقارنة بـ”القيمة العادلة” التي تتراوح بين 14-15 جنيها للدولار.
-
الأرصاد : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29 - محيطTue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني ...Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدا /الأربعاء/، تجنبا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة ...Tue, 23 May 2017 13:24:56 GMT
-
"المركزي للإحصاء" : 93 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر في الداخل حتى مساء أمس الاثنين إلى 93 مليون نسمة. وأوضحت الساعة السكانية التابعة لجهاز الإحصاء أن ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT