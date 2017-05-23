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بنك "رينيسانس كابيتال": الجنيه المصري لا يزال أرخص عملة بين الأسواق الناشئة
تعويم الجنيه

بنك "رينيسانس كابيتال": الجنيه المصري لا يزال أرخص عملة بين الأسواق الناشئة

2017-05-23 20:39:41
محيط ووكلات

قال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مطلع الأسبوع ، ربما يمثل أخبارا جيدة بالنسبة للعملة المحلية.

وأضاف روبرتسون، في مقال رأي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن هذه الخطوة جاءت متأخرة عما كان متوقعا سابقا، لكنها تظهر التزاما بخفض التضخم مرة أخرى، بعد أشهر من الارتفاع المستمر.

وأوضح إن خطوة المركزي المصري في رفع سعر الفائدة من شأنها المساهمة في استمرار استقرار العملة، والتي سينتج عنها خفض معدل التضخم على أساس شهري.

ويرى بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” أن الجنيه المصري لا يزال أرخص عملة بين الأسواق الناشئة، حيث يقارن معدل سعر الصرف الحالي باعتباره “منخفضا” مقارنة بـ”القيمة العادلة” التي تتراوح بين 14-15 جنيها للدولار.

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