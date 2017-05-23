بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صـناديق المعاشات بمشروع الموازنة الجديدة 2017/ 2018 نحـو 5ر62 مليار جنيه مقابل نحو 4ر52 مليار جنيه بموازنة العام الماضي بزيادة قدرها نحو 10 مليارات جنيه بنسبة 1ر19%.

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 اليوم، إلى أنه تم تخصيص 884ر4 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 057ر4 مليار جنيه.

وقدرت الوزارة الاعتمادات المدرجة للأمان الإجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 4ر15 مليار جنيه، حيث تمنح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقـع ٣٢٣ جنيـها شـهريا للأسـرة المكونة من فرد واحد،٣٦٠ جنيها شهريا للأسرة المكونة من فردين، ٤١٣ جنيها شهريا المكونة من ثلاثة أفراد،٤٥٠ جنيها شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتـى ١٨ سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقـر الـشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن ٦٥ سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل.

وبالنسبة لباقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسـر مجندين 8ر18 ألف أسرة، و حلايب وشلاتين 6ر3 ألف أسرة.

وأوضحت المالية أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنـة 2017 / 2018 تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنـة 2016 / 2017.

ويستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا الذين لا تشملهم نظم التأمين الصحي القائمة، وذلك التزاما بمواد الدستور والتـي تكفـل تحمل الدولة عبء توفير الرعاية الصحية لغير القادرين.

وتقوم إدارة البرنامج بدور مشتري الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة ٩٥ % مـن الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، مستشفيات عامة ومركزية، مستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش) ويتم الإحالـة لنسبة 5% للقطاع الخاص في حال عدم توافر الخدمة في هذه المستشفيات.

وأوضحت أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق البطاقة الذكية والتي تستخدم في صرف الـسلع المدعمة وحتى لا يحدث ازدواج بين هذا البرنامج والعلاج على نفقة الدولة تم عمل ربـط إلكتروني بينهما بحيث يتم استبعاد ما تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غيـر القادرين.

وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو ٥٠٠ مليون جنيـه بمشروع الموازنة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الـشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هـذه القروض.