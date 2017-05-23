خلال زيارة هي الأولى من نوعها.. وفد من البنك الآسيوي يلتقي وزير المالية

يقوم حاليا وفد رفيع المستوى من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بزيارة مصر خلال الفترة ٢٢-٢٣ مايو برئاسة نائب رئيس البنك للسياسات والاستراتيجيات “يواكيم فون امبسبيرج”، وهي الزيارة الأولى من نوعها لمصر التي تعد عضو مؤسس بالبنك.

وقد قام الوفد بلقاء وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي ورئيس بنك مصر ونائب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونائبة وزير الكهرباء ومستشار وزير النقل ومسئولي وزارة الإسكان والبنك الأهلي المصري، هذا وقد ضم الوفد أيضا ممثلين لإدارة الاستثمار والسياسات والاستراتيجيات بالبنك ومن بينهم الدبلوماسي المصري مصطفى عمار مسئول العمليات بإدارة الاستثمار، وهو أول مصري وعربي وأفريقي يعمل بالبنك الأسيوي.

وتم مناقشة المشروعات الواقعة في منطقة قناة السويس وعلى رأسها الموانئ والبنى التحتية المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية، مشاركة البنك في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

، الاستماع للوزارات والهيئات المصرية المختلفة فيما يتعلق باولويات الحكومة المصرية والقطاعات التي يجب أن يركز البنك على الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.