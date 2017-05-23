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بث مباشر.. مباراة الزمالك وأهلي طرابلس
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

2017-05-23 20:28:05
متابعات

يواجه الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك منافسه فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي تقام الآن على ملعب الطيب المهيري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض، لمواصلة الفوز في البطولة الإفريقية، بعد الفوز على كابس يونايتد بطل زيمبابوي بهدفين دون رد بالجولة الأولى، ويسعى للعودة من تونس بالفوز وحصد النقاط أمام أهلي طرابلس من أجل حسم تأهله بنسبة كبيرة إلى الدور المقبل من المسابقة.



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