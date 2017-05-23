البابا تواضروس يتسلم جائزة "تعزيز الوحدة بين الأرثوذكس" من روسيا

تسلم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم/الثلاثاء/ جائزة دولية من المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية بروسيا.

حضر حفل منح الجائزة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا والوفد الرسمي المرافق للبابا تواضروس.

يأتي منح قداسة البابا الجائزة نظرًا للنشاط المتميز الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية الأرثوذكسية ولتوطيد وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع، وفقًا لما ذكرته المؤسسة في حيثيات منحها للجائزة.