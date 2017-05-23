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محافظ القليوبية يتعهد بإطلاق اكبر مشروع للإسكان علي أراضي الدولة المستردة
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ القليوبية يتعهد بإطلاق اكبر مشروع للإسكان علي أراضي الدولة المستردة

2017-05-23 20:26:12
خاص: محيط

أعلن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، إطلاق أكبر مشروع للإسكان الاجتماعي بالإقليم على أراضي الدولة المستردة في مدن المحافظة لصالح البسطاء والشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشان بأن تعود أراضي الدولة المنهوبة لصالح الشعب.

جاء ذلك خلال جولته اليوم /الثلاثاء/ بمدن المحافظة ، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بنفسه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأوضح المحافظ أنه كلف لجانا متخصصة بحصر كافة الأراضي المستردة التي تصلح لإقامة مساكن عليها وطرحها عن طريق مديرية الإسكان للبدء في الإنشاء خلال المرحلة المقبلة، كما قرر دراسة استخدام جزء من تلك الأراضي أيضا في إقامة مدارس ومشروعات النفع العام التي تحتاجها كل منطقة وذلك علي الأراضي التي تخضع لولاية المحافظة، أما بالنسبة للأراضي التي تخضع لولاية جهات أخري خارج المحافظة فتم تسليمها بمعرفة اللجان وتعيين حراسة عليها لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المستمرة نجحت في استرداد 270 فدانا على مستوي المحافظة، مؤكدا استمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

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