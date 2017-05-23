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بوتين يسلم البابا تواضروس جائزة دولية
البابا تواضروس الثاني

بوتين يسلم البابا تواضروس جائزة دولية

2017-05-23 20:26:03
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يتسلم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم جائزة دولية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحفل الذي تقيمه الجهة المانحة للجائزة وهي المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية بروسيا.

يأتي منح قداسة البابا الجائزة نظرًا للنشاط المتميز الذي يقوم به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية الأرثوذكسية. ولتوطيد وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع، وفقًا لما ذكرته المؤسسة في حيثيات منحها للجائزة.

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