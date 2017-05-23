حرص نادي أهلي طرابلس الليبي على استقبال نادي الزمالك بلافتات ترحاب في أرض الملعب قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وقام نادي أهلي طرابلس بتعليق لافتة في الملعب: “مرحبا بنادي الزمالك في لقاء الأشقاء” وذلك قبل مواجهة الفريقين في الثامنة مساء اليوم بالجولة الثانية بدوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.