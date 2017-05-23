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جماهير "أهلي طرابلس" تستقبل الزمالك بلافتات ترحاب في المدرجات
جماهير أهلي طرابلس تستقبل الزمالك بلافتات ترحاب في المدرجات

جماهير "أهلي طرابلس" تستقبل الزمالك بلافتات ترحاب في المدرجات

2017-05-23 20:16:48
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حرص نادي أهلي طرابلس الليبي على استقبال نادي الزمالك بلافتات ترحاب في أرض الملعب قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وقام نادي أهلي طرابلس بتعليق لافتة في الملعب: “مرحبا بنادي الزمالك في لقاء الأشقاء” وذلك قبل مواجهة الفريقين في الثامنة مساء اليوم بالجولة الثانية بدوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

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