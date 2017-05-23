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مقتل 4 صوماليين في تفجير انتحاري بنقطة تفتيش شمال بونتلاند
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مقتل 4 صوماليين في تفجير انتحاري بنقطة تفتيش شمال بونتلاند

2017-05-23 20:16:24

قال ضابط صومالي، إن انتحاريا فجر نفسه اليوم /الثلاثاء/ عند نقطة تفتيش عسكرية شمالي ولاية بونتلاند شبه المستقلة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقال الكولونيل أحمد حسين أن التفجيري اقترب من الجنود في نقطة التفتيش اليوم الثلاثاء ليقوم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه في باساسو، الميناء التجاري للمنطقة، مشيرا إلى أن هناك جنديين ضمن القتلى، حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز”. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن التفجير.

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