أصدر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء قرارا بمصادرة جميع المعدات والآلات التى تستخدم في حفر الأبار التي تقع على أراضي الدولة المعتدى عليها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لعدد من مناطق التعديات بمنطقه اللبخه بالخارجة، حيث أكد على استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي للتعديات على أراضي الدولة مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات ومصادرة المعدات التي تستخدم في حفر بئر على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم حتى الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، موجها بعدم إزالة أية زراعات جادة مثمرة أو مشروعات تنتج لحين تقنين وضعها القانوني.