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نتنياهو يستضيف ترامب على وجبة ملكية في منزله.. صور
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نتنياهو يستضيف ترامب على وجبة ملكية في منزله.. صور

2017-05-23 20:07:57

استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحرمه ميلانيا، في مقر إقامة نتنياهو.

وبحسب موقع المصدر الإسرائيلي الناطق بالعربية، فقال الشيف الإسرائيلي الأشهر، موشيه سيجيف، إن ترامب تناول وجبة ملكية في بيت نتنياهو تضمنت همبورجر مع كاتشب بنجر، كبدة أوز، وحلوى مصنوعة من التفاح الأرجواني.

شارك الشيف الإسرائيلي في إعداد الوليمة، طاقم عمل كبير من الطهاة، وخبيران في صنع الحلويات، ونادلان في ساعات الصباح الباكرة، حيث توجهوا إلى المطبخ في مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية.

أما وجبة العشاء التي قدمت للرئيس ترامب وعقيلته فكانت “وجبة كاشير” أي “حلال”، وتضمنت الوجبة كوكتيلا كحوليا من البطيخ، وجبة خفيفة، وجبة أولى، وجبة متوسطة، وجبة رئيسية حسب الرغبة، وتشكيلة من وجبات التحلية، كما تضمنت شيئا يحبه ترامب بشكل خاصّ وهو الذهب.

وتناول ترامب قطعا صغيرة من الهمبورجر مع كاتشب البنجر، فيليه لحم البقر بصلصة باربكيو، كبدة أوز مع كاري تايلاندي أحمر، ومهلبية وحلوى مصنوعة من التفاح الأرجواني.

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