سرقت مخطوطات أثرية ترجع لعصر النبي محمد وعيسي عليهما السلام

استولت على 6 نسخ للكتاب المقدس ترجع لعام 93 بعد الميلاد..

وضعت يدها على رسائل نادرة للرسول وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب

نقلت كنوز حلب التراثية والدينية لطهران

كشف ناشطون سوريون ومتخصصون بالشأن السوري عن قيام ميليشيات الحرس الثوري التابعة لإيران، بسرقة 3 مكتبات تحوي مئات المخطوطات التاريخية التي ترجع إلى عصر النبي “محمد صلى الله عليه وسلم” وعصر الخليفة الراشد “عثمان بن عفان”.

وقالت المصادر إن من بين تلك المخطوطات التي سرقت ونقلت إلى إيران عبر مطاري بيروت ودمشق، 3 خزائن “خطيات”، منها بعض رسائل النبي «محمد صلى الله عليه وسلم»، ورسائل للخليفة الرابع «علي بن أبي طالب» من المكتبة الشرعية.

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران نقلت كنوز حلب التراثية والدينية إلى طهران، أو تبيع قسما منها لتجار عبر بيروت ،كما اكتشف في إحدى الأحياء القديمة لمدينة حلب «القطانة»، وتحت المنازل، مبنى أثري يحوي تماثيل ومخطوطات نفيسة مكتوبة بخط الخليفة «عمر بن الخطاب»، كما عثر على 6 نسخ مكتوبة للكتاب المقدس ” انجيل ” تعود إلى عام 93 بعد الميلاد، وتم نقل تلك المخطوطات التاريخية والتماثيل إلى محافظة دمشق.

وأفادت تقارير صحفية نشرها موقع “كلنا شركاء” السوري أن الذي أشرف على عمليات سرقتها ونقلها إلى بيروت، ضابط بإدارة الاستخبارات الإيرانية يدعى «كميل العلي»، إذ تم نقل نحو 6 آلاف مخطوطة تعود إلى عصور الرسول والخلفاء الراشدين، وتضمنت المخطوطات 27 رسالة بخط الخليفة «علي بن أبي طالب»، ومنها مخطوطات لـ«أبي حنيفة النعمان» صاحب المذهب الحنفي.

وحظيت الأحياء القديمة لمدينة حلب باهتمام كبير من الميليشيات الإيرانية في السنوات الماضية، خصوصا حيا “قاضي عسكر” و”القطانة” قرب منطقة باب الحديد وسط حلب القديمة.

وقال «خليل جلال»: أحد الذين حضروا عملية البيع في حي برج البراجنة بإشراف «حسين سلهب» القيادي في «حزب الله» اللبناني، إنها بيعت بمليارين و700 ألف دولار أمريكي.

أما الجامع الكبير في حلب والمعروف بالجامع الأموي أو جامع «زكريا عليه السلام»، فقد نقلت الكثير من أحجار المحراب والأحجار المزخرفة منذ العصر العباسي إلى إيران بعد عمليات تفكيكها، والتي استغرقت نحو شهرين و16 يوما، وأشرف على عمليات التفكيك أحد المعممين الشيعة، ويدعى هاشم موسوي.

جدير بالذكر أن إيران تدعم رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في قتاله ضد المعارضة المسلحة بعد الثورة الشعبية التي اندلعت ضده عام 2011، وذلك عبر ميليشيات إيرانية وأخرى لبنانية وأفغانية وباكستانية وعراقية مرتبطة مباشرة بالنظام في طهران.

ويذكر بعض المهتمون بالحفاظ على التراث وعلماء الآثار أن الحرب بالعاصمة التجارية لسوريا، قد تؤثر علي تراثها المعماري والثقافي.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريرا العام الماضي لباتريشيا كوهين الباحثة الامريكية في مجالات التراث الإنساني نقلت فيه عن رئيسة صندوق الحفاظ على المواقع التراثية العالمي بوني بيرنهام قولها إن الأبواب الحديدية الضخمة لحصن المدينة الهائل الذي يعود إلى القرون الوسطى قد دُمرت.

وكان الصندوق تعاون مع كل من مؤسسة الأغا خان للثقافة ووزارة الثقافة السورية وعلماء الآثار الألمان في عمليات التنقيب وجهود الحفاظ على حصن حلب.