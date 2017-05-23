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نجاة عائلة "جوارديولا" من هجوم مانشستر
بيب جوارديولا

نجاة عائلة "جوارديولا" من هجوم مانشستر

2017-05-23 19:59:46

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن زوجة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى ” كريستينا سيرا ” وابنتاهما فالينتينا وماريا نجوا من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين في قاعة احتفالات ” مانشستر أرينا”.

وأشارت التقارير إلى أن عائلة مدرب ” السيتيزن ” في حالة صحية ممتازة عقب حضورهما الحفل الغنائي للمطربة الأمريكية أريانا جراندي.

وأعرب جوارديولا عن حزنه الشديد بسبب الهجوم الإرهابى فى رسالة تعزية لأسر الضحايا بعثها عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع ” تويتر” للتواصل الاجتماعي.

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